ДУХИ с феромонами В ПОДАРОК

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Изысканные трусики-стринги Giftella с бантиком сзади
780 руб.
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Силиконовая анальная пробка с белоснежным хвостом Снежный Барс
964.75 руб.
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Эрекционные кольца с анальной цепочкой VeDO Scorpio
879.75 руб.
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Боксеры из хлопково-модальной ткани с надписью на поясе
556.75 руб.
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Черная насадка-клетка Penis Sleeve - 11,6 см.
433.50 руб.
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Дымчатая анальная цепочка PLIABLE PROBE - 15 см.
463.25 руб.
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Пикантный комплект белья Cherry с открытым верхом
2 686 руб.
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Красный силиконовый кляп-шар на прозрачных ремешках
803.25 руб.
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Чёрные вагинальные шарики на сцепке в силиконе
1 708.50 руб.
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Набор металлических вагинальных шариков
990.25 руб.
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Черная метелка-пуховка с наконечником-сердцем - 25 см.
510 руб.
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Оранжевый G-вибратор из силикона PURRFECT SILICONE G-SPOT VIBRATOR - 16,5 см.
1 695.75 руб.
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Телесный реалистичный вибратор №71 - 17,5 см.
773.50 руб.
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Соблазнительные трусики-стринги Igazi с подвеской
880 руб.
Новинки
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Разогревающее массажное масло Симфония любви с ароматом вишни - 100 мл.
527 руб.
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Вагинальная помпа с большой чашей Vaginal Pump with 5 Inch Large Cup
2 482 руб.
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Кофейный фаллоимитатор на присоске Handsome- 19,5 см.
1 290 руб.
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Черный вибратор-реалистик на присоске №26 - 19,5 см.
1 538.50 руб.
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Мастурбато-анус в тубе Oh Push me
6 417.50 руб.
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Черный вибромассажёр-кролик Splendor Rabbit - 17 см.
5 559 руб.
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Черный вибратор-реалистик №2 - 16 см.
1 283.50 руб.
Хиты продаж
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Розовые меховые наручники на регулируемых черных пряжках
484.50 руб.
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Вибратор со спиралевидным рельефом и функцией нагрева Anya Plum Red - 19,6 см.
6 880 руб.
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Серебристая алюминиевая анальная пробка с светло-розовым кристаллом - 6 см.
637.50 руб.
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Игривая сорочка Acre с бантиками и оборками
3 180 руб.
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Прозрачная вакуумная помпа Discovery Light Boarder
1 200 руб.
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Удлиняющая насадка на пенис телесного цвета - 18 см.
433.50 руб.
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Игривые черные трусики с доступом и нежной юбочкой
690 руб.
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Анальные пробки: зачем и как использовать?

Анальные пробки выполняют сразу три функции:

1.     Подготовка мышц сфинктера к анальному сексу. Анус привыкает к инородному предмету и расслабляется.

2.     Усиление ощущений во время классического секса. За счет пробки вагинальное отверстие сужается и немного меняет форму, а мужчине прокладывается путь прямиком к точке G!

3.     Эстетическая функция. Сияющая страза в любимой попе или пушистый лисий хвостик сводят многих мужчин с ума.

 

Правила использования:

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Самые тонкие презервативы

Если спросить у человека, какие бывают презервативы, то 90% скажет: контекс и дюрекс. Потом скажут, что они могут быть с пупырышками или гладкие. Кто-то скажет про разные вкусы и ароматы. Возможно, скажут, что есть потолще и потоньше.

Во-первых, производителей презервативов огромное количество! Во-вторых, пупырышки, усики, ребрышки, цвета, вкусы и ароматы – это конечно прекрасное, но не первостепенное отличие. А вот на счет полотще и потоньше, скажем сразу, что возле кассы в обычном супермаркете или в аптеке вы не встретите по-настоящему тонких презервативов. В отличие от секс-шопов.

Какое же главное отличие всех презервативов? "
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О компании

Secret V — это более 20 000 товаров и все мировые бренды для здоровья и удовольствия. Самые современные гаджеты, эротическое белье любых размеров, косметика, интимная гигиена и всё, что может пригодиться с партнером или наедине с собой. Доставка по всей России и полная анонимность.
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