ДУХИ с феромонами В ПОДАРОК

"Топ-10 инновационных маструбаторов
Вы даже не догадывались, на что способны эти гаджеты! Мастурбация, вращение, посасывание, массаж и даже настоящий секс на расстоянии!
Мы собрали 10 самых современных мастурбаторов от самого бюджетного до самого бюджетного до самого инновационного. Как можно отказать себе в таких экспериментах?"
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Анальные пробки: зачем и как использовать?
Анальные пробки выполняют сразу три функции:
1. Подготовка мышц сфинктера к анальному сексу. Анус привыкает к инородному предмету и расслабляется.
2. Усиление ощущений во время классического секса. За счет пробки вагинальное отверстие сужается и немного меняет форму, а мужчине прокладывается путь прямиком к точке G!
3. Эстетическая функция. Сияющая страза в любимой попе или пушистый лисий хвостик сводят многих мужчин с ума.
Правила использования:"
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Самые тонкие презервативы
Если спросить у человека, какие бывают презервативы, то 90% скажет: контекс и дюрекс. Потом скажут, что они могут быть с пупырышками или гладкие. Кто-то скажет про разные вкусы и ароматы. Возможно, скажут, что есть потолще и потоньше.
Во-первых, производителей презервативов огромное количество! Во-вторых, пупырышки, усики, ребрышки, цвета, вкусы и ароматы – это конечно прекрасное, но не первостепенное отличие. А вот на счет полотще и потоньше, скажем сразу, что возле кассы в обычном супермаркете или в аптеке вы не встретите по-настоящему тонких презервативов. В отличие от секс-шопов.Какое же главное отличие всех презервативов? "
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