ДУХИ с феромонами В ПОДАРОК

Анальные пробки: зачем и как использовать?

Анальные пробки выполняют сразу три функции:

1. Подготовка мышц сфинктера к анальному сексу. Анус привыкает к инородному предмету и расслабляется.

2. Усиление ощущений во время классического секса. За счет пробки вагинальное отверстие сужается и немного меняет форму, а мужчине прокладывается путь прямиком к точке G!

3. Эстетическая функция. Сияющая страза в любимой попе или пушистый лисий хвостик сводят многих мужчин с ума.

Правила использования: